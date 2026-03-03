İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9869
  • EURO
    51,0608
  • ALTIN
    7275.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş aradığı sol beki Fransa'da buldu! Darlin Yongwa için görüşmeler başladı
Spor

Beşiktaş aradığı sol beki Fransa'da buldu! Darlin Yongwa için görüşmeler başladı

Yeni sezon için şimdiden hazırlıklara başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Darlin Yongwa'nın menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 14:05 - Güncelleme:
Beşiktaş aradığı sol beki Fransa'da buldu! Darlin Yongwa için görüşmeler başladı
ABONE OL

Sergen Yalçın ile son dönemde çıkışa geçen Beşiktaş'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Yalçın'ın taleplerine yönelik hareket eden yönetim, aradığı sol beki Fransa'da buldu.

BEŞİKTAŞ, YONGWA'NIN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Africa Foot'un aktardığı habere göre Beşiktaş, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Darlin Yongwa'nın peşine düştü. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fransız ekibiyle yeni kontrat yapmayı düşünmeyen 25 yaşındaki Yongwa, daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Beşiktaş'ın girişimlerinin somutlaşması durumunda Darlin Yongwa'nın bavulunu toplayıp sezon bittiği gibi İstanbul'un yolunu tutabileceği vurgulandı. Öte yandan oyuncuya Fransa ve Almanya'dan da taliplerin olduğu ancak henüz somut teklif yapılmadığı belirtildi.

Darlin Yongwa bu sezon Ligue 1'de 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.