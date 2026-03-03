Sergen Yalçın ile son dönemde çıkışa geçen Beşiktaş'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Yalçın'ın taleplerine yönelik hareket eden yönetim, aradığı sol beki Fransa'da buldu.

BEŞİKTAŞ, YONGWA'NIN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Africa Foot'un aktardığı habere göre Beşiktaş, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Darlin Yongwa'nın peşine düştü. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fransız ekibiyle yeni kontrat yapmayı düşünmeyen 25 yaşındaki Yongwa, daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Beşiktaş'ın girişimlerinin somutlaşması durumunda Darlin Yongwa'nın bavulunu toplayıp sezon bittiği gibi İstanbul'un yolunu tutabileceği vurgulandı. Öte yandan oyuncuya Fransa ve Almanya'dan da taliplerin olduğu ancak henüz somut teklif yapılmadığı belirtildi.

Darlin Yongwa bu sezon Ligue 1'de 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.