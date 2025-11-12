Beşiktaş, aradığı stoperi Brezilya'da buldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao'yu gündemine aldığı belirtildi.

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

ESPN, Beşiktaş'ın Internacional forması giyen Vitao ile ilgilendiğini duyurdu.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da Vitao ile ilgilendiği, ancak 25 yaşındaki stoperin Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.

Internacional'in 2026 yılının Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Vitao'yu önümüzdeki Ocak ayında elden çıkarmak istediği vurgulandı.