12 Kasım 2025 Çarşamba
Spor

Beşiktaş, aradığı stoperi Brezilya'da buldu

Devre arasında savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao'yu gündemine aldığı belirtildi.

12 Kasım 2025 Çarşamba 21:57
Beşiktaş, aradığı stoperi Brezilya'da buldu
Süper Lig devi Beşiktaş'ın Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao'yu gündemine aldığı belirtildi.

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

ESPN, Beşiktaş'ın Internacional forması giyen Vitao ile ilgilendiğini duyurdu.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da Vitao ile ilgilendiği, ancak 25 yaşındaki stoperin Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.

Internacional'in 2026 yılının Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Vitao'yu önümüzdeki Ocak ayında elden çıkarmak istediği vurgulandı.

