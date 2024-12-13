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Spor

Beşiktaş, Aras Kargo deplasmanından galibiyetle döndü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında deplasmanda Aras Kargo'ya konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA13 Aralık 2024 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Beşiktaş, Aras Kargo deplasmanından galibiyetle döndü
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25

Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)

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