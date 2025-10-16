İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8508
  • EURO
    48,9236
  • ALTIN
    5683.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Armand Lauriente için yeniden devrede! Görüşmeler tıkandı ama umut var
Spor

Beşiktaş Armand Lauriente için yeniden devrede! Görüşmeler tıkandı ama umut var

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Armand Lauriente için Sassuolo ile yeniden temasa geçti. Ancak İtalyan ekibinin 20 milyon euro bonservis talebi görüşmeleri zora soktu.

Akşam16 Ekim 2025 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
Beşiktaş Armand Lauriente için yeniden devrede! Görüşmeler tıkandı ama umut var
ABONE OL

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın gündeminde yeniden Armand Lauriente var. Fransız kanat oyuncusunu uzun süredir izleyen Siyah-Beyazlılar, Sassuolo ile görüşmelere başladı. Ancak, Sassuolo'nun 20 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda. Laurienté'nin de Beşiktaş'ta oynamak istediği ve oyuncunun tavrının SiyahBeyazlılar'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.

GEÇEN SEZONUN YILDIZIYDI

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 34 maçta 19 gol ve 6 asistle takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynayan Lauriente, üst ligde aynı başarıyı henüz yakalayamadı. Sol kanatta görev yapan 27 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon da 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.