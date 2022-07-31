Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında sol bek için çalışmalar devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Arthur Masuaku ile anlaştığı gündemde. Futbolcu, Beşiktaş için imzaya geliyor.

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BEŞİKTAŞ, MASUAKU'YU BİTİRDİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay verdiği 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekte siyah-beyazlı yönetim sonunda hedefine ulaştı. West Ham'ın bonservis pazarlığını 5 milyon avrodan açması üzerine Masuaku'yu kiralamak için teklif yapan Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı.

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MASUAKU NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Masuaku'nun hafta içinde İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı takıma imza atacağı öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı.