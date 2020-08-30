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Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: ''Montero yarın İstanbul'da olacak''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, katıldığı canlı yayında 'Montero yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık diye söyleyebiliriz' dedi.

30 Ağustos 2020 Pazar 18:45 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:47
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Beşiktaş, bir süredir görüşmeler yaptığı Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu Türkiye'ye getiriyor.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlıların yeni stoperi, yarın (31 Ağustos) 23:20'de İstanbul'da olacak.

Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, İspanyol kulübüne de maaşına karşılık 1 yıllık kiralama teklifi sundu ve bu konuda anlaşıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler 'satın alma opsiyonu' nedeniyle uzadı.

YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO

Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Montero ise yıllık 775 bin Euro alacak.

Resmi sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu, Atletico Madrid'in de ıslak imzayı atmasının ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

KORUYUCU GÖZLÜK

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 boyundaki Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

MONTERO KİMDİR?

İspanya dışında daha önce oynamayan Montero, geçen sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maça çıktı. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan İspanyol futbolcu, bir kez de İspanya U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

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