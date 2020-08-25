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Spor

Beşiktaş, Atatürk'ün doğduğu evde

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 16:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:53
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda bu akşam deplasmanda PAOK ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu eve ziyarette bulundu.

Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan’a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

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