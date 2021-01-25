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Spor

Beşiktaş Avrupa arenasında

Beşiktaş Icrypex'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor. Siyah beyazlılar ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea ile oynayacak.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 11:11 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:11
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Beşiktaş Icrypex, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ilk maçını yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea ile oynayacak.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise Rumen ekip CSU Sibiu ile Bulgaristan'dan Balkan Basket aynı salonda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 15.00'te yapılacak.

D Grubu'ndaki ikinci maçını ise 28 Ocak Perşembe günü CSU Sibiu ile oynayacak Beşiktaş Icrypex, 29 Ocak Cuma günü ise Balkan Basket ile karşılaşacak.

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