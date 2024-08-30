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Spor

Beşiktaş Avrupa biletini kaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Lugano ile sahasında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip maçı 5-1 kazanarak tur biletini kaptı. İşte detaylar....

Akşam30 Ağustos 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa biletini kaptı
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Tek maç rüştünü Süper Kupa'da G.Saray'a karşı ispatlayan van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı, 3-3'ün rövanşında turun kader maçına çıktı. Tüpraş'ta sezonun 2. resmi maçına da baskıyla başlayan Kara Kartal, 6'da golü buldu. Musrati'nin ceza sahasını karıştıran 'el bombasını' Immobile tamamladı: 1-0. Golden sonra da baskısına devam eden Beşiktaş, Lugano'yu bunalttı. Siyah-Beyazlıların 'ölümcül pressine' oyunu kanatlara açarak yanıt vermeye çalışan İsviçre ekibi, ilk yarıda aradığı anahtarı bulamadı. 59'da ise adeta uyuduk. Savunma arkasına atılan topu Aliseda içeri kesti, Vladi bitirdi: 1-1. Denge yine kısa sürdü. 65'te 'Portekiz Çetesiyle' yeniden uyandık. Rafa'nın büyülü pasında Gedson üzerine düşeni yaptı: 2-1. Savrulan Lugano'yu 69'da Rafa, 71'de Immobile'yle dağıttık. 5'inci golü isteyen taraftarı 90+2'de Salih kırmadı: 5-1.

KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR

Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'nun fişini 6 dakikada çekti. Maç 1-1'e geldikten sonra 'akıl' işareti yapan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, Kartal'ın yıldızlarının gazabına uğradı. 65. dakikada Portekizli vatandaşı Gedson Fernandes'e olağanüstü bir asist yapan Rafa Silva, 5 dakika sonra aşırtma golüyle İsviçre ekibinin hocasına gönderme yaptı. 71'inci dakikada bu kez sahneye çıkan bir başka kalite Ciro Immobile oldu. 65'te skoru 2-1'e getiren Gedson Fernandes, bu kez İtalyan yıldızın önüne bıraktı. Immobile muhteşem ustalıkla skoru 4'e getiren golü attı. Siyah-Beyazlı temsilcimiz, tam 6 dakikada kaliteli ayaklarının şovuyla rakibinin fişini çekti. Bu sezon Beşiktaş'a imza atan yeni transferler Rafa ve Immobile, oynadıkları tüm maçlarda skor katkısı vermeyi başardı. Gedson da yeni görüntüsüyle transfer etkisi yaptı.

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