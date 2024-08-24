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Spor

Beşiktaş Avrupa Ligi mesaisine başladı

Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

DHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa Ligi mesaisine başladı
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenmanda, Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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