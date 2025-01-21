Beşiktaş, Avrupa sahnesine 251. kez çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 251. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 334 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 382 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 129 56 25 48 203 172 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 250 94 49 107 334 382

İSPANYOL EKİPLERİNE KARŞI 17. MAÇ

Beşiktaş, İspanya temsilcileriyle 16 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla ve Alaves ile mücadele etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 10 da mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 16 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 34 gol gördü.

SİYAH-BEYAZLILARA 13 SEZON SONRA İSPANYOL RAKİP

Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.

Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.

Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.

"Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.

BİLBAO İLE 4. RANDEVU

Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.



ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, "Kara kartal" bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenmişti.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.