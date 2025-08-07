UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, 3. Eleme Turu'nda bugün, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak. Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayımlanacak. Son zamanlarda çok eleştirilen Norveçli hoca Solskjaer, eleme turlarında hata yapmayarak, takımdaki negatif havayı dağıtmak ve camiadan güven oyu almak istiyor.

KARA KARTAL'DA 3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü antrenmana da katılmayan Felix Uduokhai, kadroda yer almadı. Öte yandan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yerine kadroya dahil edilen Jean Onana'nın yanı sıra UEFA listesinde olmayan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da İrlanda kafilesinde bulunmadı. Beşiktaş, Konferans Ligi'nde daha önce çıktığı 12 karşılaşmada; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

SON 5 MAÇTA 69 ŞUT, 39 KORNER

Beşiktaş'ın rakibi St.Patrick's, çantada keklik bir takım değil. İrlanda ekibi son 7 maçın 5'ini kazanarak iyi bir form yakaladı. Kupa 3'e 1. Eleme Turu'ndan katılan St.Patricks, önce Litvanya ekibi Hegelmann'ı sonra da Estonya'dan Nomme Kalju'yu eleyerek Kartal ile eşleşti. Agresif şekilde hücum etmeyi seven İrlanda takımının, son beş maçta 69 şut atıp, 39 korner kullanarak rakip savunmalara karşı iyi bir baskı kurması dikkat çekti. Sert oynamayı seven Patricks, maç başına 12 faul ortalamasına sahip.