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Spor

Beşiktaş, Avusturya kampında tempoyu artırdı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanında şut ve atak organizasyonlarına yoğunlaştı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 15:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avusturya kampında tempoyu artırdı
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Beşiktaş, Avusturya'da devam eden yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Wiener Neustadt'a bağlı Bad Erlach kasabasında sezona hazırlanan siyah-beyazlıların idmanı, kondisyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasının ardından şut ve atak organizasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları saha kenarından takip etti.

Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için giden Bakhtiyor Zaynutdinov, idmanda yer almadı. Kazak futbolcunun akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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