İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0601
  • EURO
    47,1463
  • ALTIN
    4283.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Avusturya'da güç depoluyor
Spor

Beşiktaş, Avusturya'da güç depoluyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdürüyor.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avusturya'da güç depoluyor
ABONE OL

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, başkent Viyana'nın güneyinde bulunan yaklaşık 50 bin nüfuslu Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında yeni sezona hazırlanıyor.

Wiener Neustadt şehri tarım alanları, sanayisi ve tarihi mekanlarıyla ön plana çıkıyor.

Şehir merkezinin önemli sembolik yapılarından biri kentin her yerinden görünebilen su kulesi. Kule, 2. Dünya Savaşı'nda zarar görse de daha sonra onarıldı ve günümüzde de su temin sisteminin parçalarından biri.

Küçük bir meydana sahip olan Wiener Neustadt, sakin yapısıyla dikkati çekiyor.

Bad Erlach ise tarihi dokusuyla öne çıkan 3 bini aşkın nüfusa sahip bir coğrafyada yer alıyor. Bu küçük kasabanın yüzde 50'sinden fazlasını ise ormanlık alanlar kaplıyor.

Beşiktaş'ın kamp yaptığı kasaba, tarihi yapılarının yanı sıra dini motifleri, tuğla fırınları ve doğal anıtlarıyla göze çarpıyor.

Bad Erlach kasabası futbolda bölgesel alt liglerde mücadele etse de bowling, satranç, tenis ve binicilikte çeşitli turnuvalarda temsil ediliyor.

ANTRENMAN TESİSLERİYLE OTEL BİRBİRİNE YAKIN

Beşiktaş, konaklama olarak da SV Bad Erlach kulübünün antrenman tesisleriyle aynı kasabada yer alan bir oteli tercih etti.

İki konum arasında yaklaşık 1 kilometrelik bir uzaklık bulunurken, otelin modern yapısı ve sakin bir lokasyonda olması göze çarpıyor.

Siyah-beyazlı takım, şu ana kadar büyük bölümü serin bir havada geçen idmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

18 TEMMUZ'DA KAMP SONA ERECEK

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde sezon hazırlıklarının ikinci etabını geçiren Beşiktaş, 4 Temmuz'da geldiği Avusturya kampında yedinci günü geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 18 Temmuz Cuma güne Avusturya'daki çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye'ye dönecek.

FENERBAHÇE DE 2012 YILINDA BAD ERLACH'I TERCİH ETTİ

Yaz kampı çalışmaları için Bad Erlach kasabasını, geçmişte Fenerbahçe de tercih etti.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezona Bad Erlach'ta hazırlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.