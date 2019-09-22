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‘Beşiktaş ayağa kalkar’

Siyah-Beyazlılar’ın hocası, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ama sakatlar düzeliyor. İdeal kadromuza ve oyun düzenimize kavuşunca her şey düzelir” ifadesini kullandı.

  • Star Spor
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TEKNİK Direktör Abdullah Avcı, kötü günlerin uzun sürmeyeceğini söyledi. Beşiktaş’ın hocası, ligdeki kötü sonuçların ardından, Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava önünde uzatma dakikalarında gelen yenilgi sonrası Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptı. Avcı’nın Orman’a sıkıntılı günlerin kısa süre içerisinde sona ereceği garantisi verdiği öğrenildi.

DAHA İYİ OLMALIYDIK

Kartal’ın teknik patronu, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ligde daha iyi bir yerde olmalı ve Avrupa Ligi’ne de yenilgisiz başlamalıydık. Ancak gerek sakatlıklar, gerekse henüz istediğimiz oyun düzenini oturtamamız istediklerimizi yapmamıza engel oldu. Sakatlar düzelince ve oyun düzenimiz istediğimiz seviyeye gelince her şey düzelir” dedi.

BAŞKANDAN DESTEK

Avcı’nın verdiği garanti sonrası Başkan Orman da “Sana ve ekibine güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Sezona iyi başlamayı biz de isterdik ama önemli olan iyi bitirmektir. Beşiktaş’ın en kısa sürede istenen seviyeye geleceğine olan inancımız tamdır. Yönetim olarak teknik heyet ve futbolcuların her zaman arkasında duracağız” diyerek güvenoyu verdi.

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