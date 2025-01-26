Beşiktaş, Aydın karşısında mağlup

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Seher Aksoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
Beşiktaş : Saliha Şahin, Magilo, Rozanski, Brakocevic, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Nezir, Merve Tanıl, Belkız Başkır )
Setler: 25-20, 33-31, 25-23
Süre: 104 dakika (34, 40, 30)