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Spor

Beşiktaş, Aydın karşısında mağlup

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AA26 Ocak 2025 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Beşiktaş, Aydın karşısında mağlup
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Seher Aksoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)

Beşiktaş : Saliha Şahin, Magilo, Rozanski, Brakocevic, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Nezir, Merve Tanıl, Belkız Başkır )

Setler: 25-20, 33-31, 25-23

Süre: 104 dakika (34, 40, 30)

  • bEŞİKTAŞ
  • Sultanlar Ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

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