Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin avro fesih bedeli ödenecektir." denildi.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkarken bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1475 dakika süre aldı. Hollandalı golcü, 9 gol ve 4 asistle skora etki etti.