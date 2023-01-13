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Spor

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Wout Weghorst hikayesi sona erdi

Wout Weghorst için Beşiktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve Burnley'in 2 milyon 825 bin euro ödediğini açıkladı. İşte detaylar...

AA13 Ocak 2023 Cuma 21:48 - Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Wout Weghorst hikayesi sona erdi
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Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin avro fesih bedeli ödenecektir." denildi.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkarken bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1475 dakika süre aldı. Hollandalı golcü, 9 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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