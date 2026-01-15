İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Elan Ricardo'nun yeni adresi

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığı duyurdu.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:08
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Elan Ricardo'nun yeni adresi
Sezon başında Beşiktaş'tan Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo'nun sözleşmesi sona erdi.

Siyah-beyazlı yönetim, kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcuyu, ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Club Deportes Tolima da, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile transferi duyurdu.

Popüler Haberler
