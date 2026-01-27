İSTANBUL 16°C / 8°C
  Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Resmen açıklandı
Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Resmen açıklandı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 21 milyon euro karşılığında transfer olduğunu resmen açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte 26 maçta 13 gol ve 3 asist üreten İngiliz golcüyle yollar ayrıldı.

27 Ocak 2026 Salı 19:05
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Resmen açıklandı
Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Tammy Abraham, Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 21 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Siyah-beyazlı ekip transferi şu sözlerle duyurdu:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Aston Villa FC Limited, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir."

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon euro karşılığında almıştı.

2025 yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan İngiliz golcü, siyah beyazlı kulüpte çıktığı 26 maçta 13 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

KARİYERİ

Chelsea'de profesyonel olan Abraham, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giymiş, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Chelsea formasıyla çıktığı 79 maçta 30 gol atmıştı.

2021'de Chelsea'yle Şampiyon Ligi'ni kaldıran İngiliz hücumcu, 2021'in Ağustos ayında Roma'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

Beşiktaş'tan Tammy Abraham'a paylaştığı video ile veda etti.

ASTON VİLLA RESMEN AÇIKLADI

Aston Villa, Tammy Abraham transferini paylaştığı video ile resmen duyurdu.

Popüler Haberler
