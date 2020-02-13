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Spor

Beşiktaş, Shaq McKissic ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü, sezon başı transfer edilen Shaq McKissic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

13 Şubat 2020 Perşembe20:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:46

Beşiktaş Kulübü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos tarafından transferi açıklanan erkek basketbol takımının ABD’li oyuncusu Shaquielle McKissic’in sözleşmesinin devam ettiğini duyurmuştu. Yıldız oyuncu ile ilgili bir açıklama daha yapan Siyah Beyazlı ekip, istenilen şartlarda anlaşma sağlandığını ve McKissic ile yolların ayrıldığını ifade etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile Kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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