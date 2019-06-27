Beşiktaş, Azubuike için düğmeye bastı

Beşiktaş geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rize'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Azubuike'nin kulübü Pyramids ile temasa geçti.

Beşiktaş yönetiminin Mısır kulübüne ilk olarak kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken, Pyramids'in ise kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncusu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Azubuike daha önce de Y. Malatya'da oynamıştı.

(Fotomaç)