31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6029
  • 6,3334
  • 254.921
  • 99.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Azubuike transferini askıya aldı

Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı'nın gözdesi olan Okechukwu Azubuike için yönetimin yaptığı girişim hiç beklenmeyen bir şekilde baltalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlılar, Mısır ekibi Pyramids'e 250 bin avro karşılığında 1 yıllık kiralama teklifte bulundu. Beşiktaş'ın teklifine ayrıca Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre 1 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu da eklendi. Ancak Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu teklifin belgesi sosyal medyaya sızdırılınca büyük bir kriz yaşandı. 
 
Siyah-beyazlı yönetim acilen toplanma kararı aldı. Durumu istişare eden yöneticiler, belgenin nasıl ortaya çıktığını tespit etti. Beşiktaş'ın çok istediği Okechukwu Azubuike için bir süredir Medipol Başakşehir Kulübü de devreye girmişti.
 
Teklif artmayacak
 
Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici Ahmet Kavalcı, bu olayın sorumlusu olarak sportif direktör Ali Naibi'yi hedef göstermenin yanlış olduğunu belirterek "Naibi'ye güvenimiz tam. Belgenin menajerler tarafından piyasayı kızıştırmak için sızdırıldığını tespit ettik" dedi. 
 
Bu gelişme sonrasında transfer de zora girdi. Belgenin ortaya çıkarılmasına tepkili olan siyah-beyazlı yönetim, tekliflerini yükseltmeme kararı aldı. Eğer Medipol Başakşehir Kulübü, Azubuike için 250 bin avrodan fazla ücret önermez ise Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde yönetim rotayı diğer adaylara kıracak.
 
(Türkiye)

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA