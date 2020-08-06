06 Ağustos 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 22:30

Beşiktaş'a bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi. Beşiktaş'ın, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. A Spor'un haberine göre Ndiaye ile bugün görüşen Beşiktaş'ın Senegalli orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Bu sezon 23 resmi karşılaşmadaforma giyen Ndiaye 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ndiaye, Galatasaray ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

TRABZONSPOR TEŞEKKÜR ETTİ



Trabzonspor yollarını ayırdığı oyunculara resmi açıklama yaparak teşekkür etmişti. Bu oyunculardan bir tanesi de Ndiaye. İşte Trabzonspor'un teşekkür açıklaması: "Badou Ndiaye, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

