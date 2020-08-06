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Spor

Beşiktaş Badou Ndiaye'yi transfer ediyor

Beşiktaş Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Senagalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer ediyor. İlk görüşmenin olumlu geçtiği transferde Ndiaye'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 22:30
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Beşiktaş'a bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi. Beşiktaş'ın, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. A Spor'un haberine göre Ndiaye ile bugün görüşen Beşiktaş'ın Senegalli orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Bu sezon 23 resmi karşılaşmadaforma giyen Ndiaye 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ndiaye, Galatasaray ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı. 

TRABZONSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor yollarını ayırdığı oyunculara resmi açıklama yaparak teşekkür etmişti. Bu oyunculardan bir tanesi de  Ndiaye. İşte Trabzonspor'un teşekkür açıklaması: "Badou Ndiaye, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

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