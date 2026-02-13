Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ta kalede değişim bekleniyor. Ersin Destanoğlu'nun yerine, yeni transfer Devis Vasquez'in Başakşehir karşısında ilk 11'de forma giymesi öngörülüyor.

Savunma hattında da önemli değişiklikler söz konusu. Yeni transfer Amir Murillo'nun savunmanın sağında, Rıdvan Yılmaz'ın savunmanın solunda görev alması bekleniyor. Stoper tandeminde ise Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo'nun forma giyeceği belirtiliyor.

Corendon Alanyaspor maçına göre orta sahada da değişiklikler öngörülüyor. 6 numara pozisyonunda Wilfred Ndidi yerine Kristjan Asllani'nin 11'de başlaması bekleniyor. Arnavut futbolcunun önünde ise Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ın görev alması planlanıyor.

Hücum hattında sol kanatta El Bilal Toure forma giyecek. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder veya Vaclav Cerny maça başlayacak. 9 numara pozisyonunda Hyeon-Gyu Oh'un görev yapması bekleniyor.