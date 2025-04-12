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Spor

Beşiktaş-Başakşehir maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri karşılaşma öncesi belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasında gözler Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş'ın maç kadrosunda savunma hattında ciddi sorunlar göze çarpıyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

12 Nisan 2025 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Beşiktaş-Başakşehir maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
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Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa kupalarına katılma hedefi olan iki güçlü ekip, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı yakından etkileyecek bu mücadele, Avrupa yarışında dengeleri değiştirebilir. Karşılaşma öncesi takımların form durumları, eksik oyuncuları, muhtemel 11'leri ve maçın yayın bilgileri merakla araştırılıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Ligde üst sıralardan kopmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, aynı hedef doğrultusunda mücadele veren Başakşehir'i konuk edecek. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Kara Kartal, maç kadrosunun savunma hattındaki ciddi eksiklere rağmen taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de ligde yeniden ivme yakalamak istiyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma öncesi tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek bu önemli karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi akşamı oynanacak. Süper Lig'in 31. hafta mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildiği form grafiğini düzeltmek ve taraftarı önünde moral kazanmak istiyor. Başakşehir ise formunu koruyarak puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

PUAN DURUMU VE MAÇIN ÖNEMİ

Haftaya 48 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, bu maçı kazanması durumunda, 1 maçı eksik olmasına rağmen 51 puanda kalan Samsunspor'u averajla geçerek 3. sıraya yükselme şansı elde edecek. Siyah-beyazlılar, ayrıca son dönemdeki istikrarsız görüntüsünü silmek ve Avrupa potasında kalmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Öte yandan Başakşehir de aynı hedef doğrultusunda kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO SIKINTISI: SAVUNMA HATTINDA BÜYÜK EKSİKLER

Beşiktaş cephesinde maç öncesi savunma hattında ciddi sorunlar göze çarpıyor.

Necip Uysal, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Zaynutdinov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Tayyip Talha ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

Ayrıca Elan Ricardo da sakatlığı nedeniyle, Semih Kılıçsoy ise cezası sebebiyle karşılaşmada oynayamayacak.

Bu eksikler, teknik ekibin elini zorlarken, özellikle defansif organizasyonlarda genç oyunculara sorumluluk düşecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş Muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Salih, Muci, Gedson, Rafa, Mustafa

Başakşehir Muhtemel 11: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek

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