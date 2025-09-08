İSTANBUL 27°C / 18°C
  Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti.

IHA8 Eylül 2025 Pazartesi 17:32
Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Popüler Haberler
