Beşiktaş - Başakşehir maçına kadın taraftarlardan büyük ilgi

IHA 6 Mart 2022 Pazar 13:07 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 13:07

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında yarın saat 20.00'de Başakşehir ile karşılaşacak. Oynanacak maçın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arası çocukların ücretsiz izleyebilecekleri açıklandı. Kadın ve çocuk taraftarlar, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Park bilet satış gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Beşiktaş'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, maçta tribünde yer almaları için davette bulunduğu açıklamada şu ifadelere verildi:

"Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadın ve çocuk taraftarlarımızı Vodafone Park tribünlerine davet ediyoruz. Kadın taraftarlarımız, ücretsiz biletlerini yarın (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park bilet satış gişesinden temin edebilirler. Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. 0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir."