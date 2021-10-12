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Spor

Beşiktaş Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA12 Ekim 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:53
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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