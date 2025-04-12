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Spor

Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının VAR koltuğunda Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 12:44 - Güncelleme:
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Bersan Duran görev alacak.

Günün ilk karşılaşması olan Konyaspor - Göztepe maçının VAR'ı Markus Schmidt olacak. Bodrum FK - Antalyaspor mücadelesinin VAR koltuğunda ise Ferenc Karako oturacak.

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