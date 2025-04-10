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Spor

Beşiktaş, Başakşehir mesaisinde

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Beşiktaş, Başakşehir mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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