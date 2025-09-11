İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Beşiktaş, Başakşehir mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kartal'da sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

