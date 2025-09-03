İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1684
  • EURO
    47,9873
  • ALTIN
    4704.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı
Spor

Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.