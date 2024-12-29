Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde 13.30 itibariyle 7 bin 832 kişi oyunu kullandı. Başkan adaylarından Hüseyin Yücel de, seçimde oyunu 7 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, kazananın Beşiktaş olacağına dikkat çekti.

Katılımın az olacağı yönünde endişelerinin olduğunu, ancak bunun tam tersinin olduğunu belirten Yücel, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Sayın Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.