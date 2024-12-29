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Spor

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam ediyor. Başkan adayı Serdar Adalı da oyunu kullandı.

IHA29 Aralık 2024 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı oyunu kullandı
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan adaylarından Serdal Adalı da oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Adalı, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum, gelip oylarını kullandıkları için. Hakkımızda hayırlısı, kazanan yine Beşiktaş olsun. Ben hep 10 binin üstü olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu, oyunu kullandı. Ama son oy kullanılıp, son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil. Hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

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