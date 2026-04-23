  • Beşiktaş Başkanı Adalı'dan 23 Nisan mesajı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan 23 Nisan mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Atatürk ve şehitleri rahmetle andı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında başkan Adalı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum. Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğumuz inancın en güçlü simgesidir. Bizler de Beşiktaş camiası olarak, bu özel günün değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

