Ahmet Nur Çebi: Elini kolunu sallayarak geziyorlar!

27 Mart 2021 Cumartesi 00:06 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:15

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Başkan Çebi, gündeme dair birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Adaletin olmadığı yerde huzurun olmayacağını vurgulayan Çebi, "Adaletsizlik ve haksızlık duygusunu hissettiğiniz zaman infial ediyorsunuz. Onun için bütün mesele tabii ki infial etmemek için gerekli sabrı göstermektir ama birinci vazife, size haksızlık ve adaletsizliği yapanların bu tavırdan uzaklaşması gerekmektedir." dedi ve ekledi:

'YÖNETİCİ AYNI ŞEYİ YAPIYOR AMA BİR TARAF DAHA VAR Kİ, TELEVİZYON PROGRAMLARI...'



"Adalet nedir? Gelirin iyi paylaşılması lazım. Maç sonuçlarının realize edilirken hakemlerimizin az hata yapması lazım veya mümkün olduğu kadar hiç yapması lazım. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki taraftarın bir şekilde kendini kötü hissettiği anlar oluyor. Hocalarımız çıkıyor hakemlerle ilgili bir yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş veya istediği gibi maç yürümemiş veya hakkını alamadığını düşünüyor. Yönetici aynı şeyi yapıyor ama bir taraf daha var ki, televizyon programları."

'BİZE TEPKİ GÖSTERİYORLAR'



"Programlar hakemlerin tartışıldığı programlar haline geldi. Bu tartışmalar sonuçta seyirciler tarafından taraftarlar tarafından seyrediliyor. Sonuçta onlar da etkileniyorlar bundan. Biz bir şey söylediğimizde hemen aynı yorumcular bize tepki gösteriyorlar."

'STANDART YOK'



"TFF kurulardan oluşuyor. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı, olamadığı şeklinde algılar var. Bu algıların yıkılabilmesi maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Bazen de bakıyorum ve hak veriyorum. Standart yok."

'KULÜPLERİMİZİN TALEBİ OLDU'



"Bunların görev almadan önce nasıl seçileceği şeklindeki değişiklikle ilgili kulüplerimizin talebi oldu. Biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurullarda, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin. Yönetim kurulları tarafından seçilen kurullar olmasın."

'YASANIN ASIL AMACI VE BİZİ İLGİLENDİREN TARAFI BU OLACAK'



"Bakanlığın hazırladığı yasanın içerisine koyma durumları var. Koyulursa çözülmüş olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten bu kurulları sağlıklı bulmadığını beyan etti. Biz de uyum için yapmak zorundayız. Spor yasası, yönetici arkadaşlarımızın bundan sonra bu değerli kulüplere zarar verebilecek tavır ve davranışlardan uzak durmasını sağlayacak. Yasanın asıl amacı ve bizi ilgilendiren tarafı bu olacak."

'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR'



"Yasa bunun için. Borçlandırmazsın. Borçlandırdıysan da elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Şu anda dönün bakın. Birçok kulübün bu hale gelmesine sebebiyet veren yöneticiler sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar."

'BİZLER ACI ÇEKİYORUZ'



"Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir."

'HAKEMLERİMİZ MİMLENMİŞ'



"Sayın federasyon başkanımız; 'Bizim hakemlerimiz çok iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz' diyor ama benim derdim bu değil ki; hakemlerimiz gidiyorsa gitsin. Özellikle derbide yapalım dedim. Geçmişte derbiye çıkan hakemlerimiz takımlar tarafından mimlenmiş."

'50 YIL ÖNCE DE TARTIŞILIYORDU HAKEMLER'

"Her hakem açıklandığında, maça çıkmadan taraftarlardan darbe yiyorlar. Ben, yabancı hakem derken, bu baskılar yüzünden söyledim. 50 yıl önce de tartışılıyordu hakemler, bugün de tartışılıyor."