Süper Lig'in sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun değerlendirmesini yapmak için Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi, şampiyon olan Galatasaray'da Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Erden Timur'un ligin ilk yarısında söylediği "Bu ligi bitirtmeyiz" açıklamasına da değinen Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

ÇOK İYİ BİR TAKIM YAPTIK

Sezon bitti, yeni sezona başlayacağız. 2-3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı buradan açıklamak istiyorum. Biz de görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde bir seçim atmosferi yaratıldı. Gereksiz! Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir. Bir tebrik sırasında yönetimi yok saymak, ikilik yaratmaktır. Rica ediyorum, bu işler ekip işidir. Bu ekip içerisinde sizler de varsınız. Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı.

DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEMELİ

Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli. Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz.

LİGİ BİTİRTMEM DİYORDUNUZ AMA BİTTİ!

Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?

KASITLI ALGI YAPILDI!

TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum. Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz. TFF Başkanı olmak kolay iş değil! Herkese eşit olacaksınız! Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısınız!

Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ BAŞARILI BULMUYORUM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin. Beşiktaş camiası incinmiştir.

STAT SPONSORLUĞU İÇİN PAZARLIKLARA DEVAM EDİYORUZ

Stat sponsorluğu, ekonomik bir konu. Pazarlıklarımıza devam ediyoruz, olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu, bir süreç alabilir. Daha sezon başlamadı.

REDMOND İLE GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞTIK

Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu.

PENALTILARI DA VER!

Kulüpler hakemlerden şikayetçi. Getir MHK, götür MHK! Hakem görevden alındığında bir tek ben doğru olduğunu söyledim. Dün Konyaspor maç bittikten sonra bir açıklama yapıyor, akıllara zarar. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Ümit Öztürk gibi hakemi veriyorsunuz, yıllardır Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. İkincilik maçına çıkıyoruz, Ümit Öztürk'ü veriyorsunuz! İçimden neler geçiyor söylemek için ama Beşiktaş Başkanı olduğum için konuşamıyorum. Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Herkes cümlelerine dikkat etsin. Galatasaray'a şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var! Jorge Jesus konuştu, arkasında durun!

BAŞKANLAR KONUŞAMIYOR

Kulüpler Birliği'nde herkes fikirlerini söylemekten çekiniyor. Fikirleri söylemek, cezaya sebep olamaz. Ama siz ceza verdiğiniz için herkes susuyor. Kulüpler Birliği'nde herkes ağzında konuyu yuvarlıyor. Mehmet Büyükekşi hakkında net konuşmuyorlar. Ben orada da net konuşan bir iki kişiden biriyim. Ancak başkanlarımız, TFF Başkanı ile ilişkileri kötü olmasın diye lafları yuvarlıyorlar. Bu yüzden Türkiye'de konuları çözemiyoruz. Kulüplerimiz zarar görüyor. Kulüpler Birliği'nde çoğunluk bence mevcut yönetimden hoşnut değil. Ama konuşamıyorlar.

SAİSS'İN KALMASINI İSTİYORUZ

Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyorum ve sayıyorum. İyi bir karakter. Kendisinden ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, yola devam edeceğimizi düşünüyorum.

UEFA'DAN CEVAP EKSİK GELDİ

Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız. Eksik bir cevap geldi, yeni gelen cevabı sizlerle paylaşacağız.

DAHA ÖNCE ALINMIŞ KARARLAR UYGULANIYOR

Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor. Daha önce alınmış kararlar uygulanıyor! Yeterli mi cevap? Sürekli gündemde 8+3 var. Türk çocuklarının rekabeti öğrenmesi için yabancılarla rekabet etmeli. Çocuklarımızı eğitim için yurt dışına gönderiyoruz, futbolda da gönderebiliriz. Demokrasi önemli, çoğunluğun dediği olmalı. TFF Başkanı son değerlendirmeyi yapacaktır. Fikir almakta fayda var.

3 ÇOK İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık. Gidenler olursa, yerlerine oyuncu alırız. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir. James Rodriguez ile ilgilenmiyoruz. Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geldiğinde Beşiktaş camiasını mutlu eden bir arkadaşımızdı. Beklediğimizi alamadık.

Seçim atmosferi varmış gibi davranmak yanlış. Muhalefet yapın ama seçim varmış gibi davranmayın. Kemal Kılıçdaroğlu bile seçim arifesinde adaylığını açıkladı. O sürece kadar sadece muhalefet yaptı. Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik.