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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iftarda taraftarlarla buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlarla iftarda bir araya geldi.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 22:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:58
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Sahili'nde kurulan iftar sofrasında Siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iftar yemeğinde; Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

Yüzlerce taraftarın sevgi tezahüratları ve yoğun ilgisi eşliğinde iftar sofrasının kurulduğu alana giriş yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, iftar boyunca taraftarlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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