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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada başkan Ahmet Nur Çebi'nin yarın (7 Kasım) basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

6 Kasım 2023 Pazartesi 18:18 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ADAYLIK KARARINI AÇIKLAYACAK!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.

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