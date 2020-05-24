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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ramazan Bayramı Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 18:18 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:18
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Başkan Çebi, siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir." ifadelerini kullandı.

Bayramların ülkenin birlik ve beraberliği için önemine değinen Çebi, şunları kaydetti:

"Milli ve dini duyguların ön plana çıktığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum."

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