İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4295
  • EURO
    39,3056
  • ALTIN
    3416.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel iftarda bir araya geldi
Spor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel iftarda bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve eski başkan Hüseyin Yücel, iftar yemeğinde bir araya geldi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel iftarda bir araya geldi
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile eski başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte Nişantaşı'nda bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Adalı, burada eski başkan ve aynı zamanda son seçimde rakibi de olan Hüseyin Yücel'le bir araya geldi. Adalı ve Yücel, selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti.

İftar programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı eski yönetici Emre Kocadağ ile teknik direktörler Rasim Kara, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez, Ogün Temizkanoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Gökhan Keskin de yer aldı.

  • Beşiktaş Başkanı
  • Serdal Adalı
  • Hüseyin Yücel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.