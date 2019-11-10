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Beşiktaş, Başkan’ın huzurunda

Siyah-Beyazlı takımın Başkanı Çebi ve yeni yönetim, Erdoğan’ı Dolmabahçe’de ziyaret etti. Başkan Erdoğan yeni yönetimi kutlarken, lig yarışında başarılar diledi.

  • Star Spor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ne geçerken, burada Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Erdoğan’a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi. Erdoğan, Çebi ve yeni yönetimi kutlarken, Beşiktaş’a Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesinde başarı dileğinde bulundu. Ahmet Nur Çebi ise, “Göreve geldikten sonra sayın Cumhurbaşkanımıza bir nezaket ziyaretinde bulunduk” ifadesini kullandı.

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