Beşiktaş başkanlık seçimi canlı yayın nereden izlenir? Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Kulübün 34’üncü başkanının belirleneceği Seçimde 10 bin Beşiktaşlı üyenin oy kullanması bekleniyor. Bu arada oy verme işlemi saat 11:15 itibari ile başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Beşiktaş başkanlık seçimi gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş başkanlık seçimi canlı yayın izleme linki malesef bulunmuyor. Beşiktaş başkanlık seçimi gelişmelerini Beşiktaş'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak. Beşiktaş yeni başkanı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ne geldi. Erke saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere ‘hoş geldiniz’ dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.

Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın saat 15'de oy vermek için Akatlar Spor Kompleksi’ne gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİNE YOĞUN KATILIM

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı. Saat 13.00 itibariyle 3 binin üzerinde genel kurul üyesi oy kullanmak için Akatlar Spor Salonu'na geldi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Sandıklar saat 11.00'de oy kullanımına açılırken, 13.00 itibariyle 3 binin üzeride genel kurul üyesinin oy vermek için Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği öğrenildi.

Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.