18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:15

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, golcü futbolcuya yıllık 3 milyon 165 bin euro ödeyecek, İngiliz temsilcisine ise 150 bin euro kiralama bedeli verecek.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."

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