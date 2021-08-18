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Spor

Beşiktaş, Batshuayi'yi böyle açıkladı! İşte alacağı ücret...

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:15
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Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, golcü futbolcuya yıllık 3 milyon 165 bin euro ödeyecek, İngiliz temsilcisine ise 150 bin euro kiralama bedeli verecek.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."

BATSHUAYİ BATMAN ROLÜNDE!

Batshuayi transferi Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından ilginç bir videoyla duyuruldu. Süper kahraman Batman kılığına giren yıldız futbolcunun tanıtımı adeta bir Hollywood filmi fragmanını andırıyor. İşte o video...

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