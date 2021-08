Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, golcü futbolcuya yıllık 3 milyon 165 bin euro ödeyecek, İngiliz temsilcisine ise 150 bin euro kiralama bedeli verecek.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Batshuayi transferi Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından ilginç bir videoyla duyuruldu. Süper kahraman Batman kılığına giren yıldız futbolcunun tanıtımı adeta bir Hollywood filmi fragmanını andırıyor. İşte o video...

O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb