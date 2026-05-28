Sergen Yalçın'la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışına giren Beşiktaş, Portekiz'e çıkarma yaparak Filipe Luis'in kapısını çaldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşen Siyah-Beyazlılar, projesini ve beklentilerini sundu. Luis de taleplerini iletti ve Avrupa'dan farklı teklifler aldığını belirtti. Tüm önerileri değerlendirmek istediğini söyleyen teknik adam, Beşiktaşlı yöneticilerden süre istedi. Futbol Direktörü Önder Özen, Filipe Luis konusunda beklemeye geçti ve farklı çalıştırıcılara yöneldi.

LEVERKUSEN CİDDİ ADAY

Alman basınından Sky, Luis için Bayer Leverkusen'in devrede olduğunu yazdı. Bundesliga ekibinin, 40 yaşındaki çalıştırıcıyı ikna etmek için girişimlerde bulunduğunu ve ısrarcı olduğu bildirildi. Aceleci bir karar vermek istemeyen Luis, kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Beşiktaş, mevcut kadrodan verim alabilecek ve kulübün mali durumuna göre hareket edebilecek bir hoca arayışı içerisinde. Siyah-Beyazlılar, görüşme gerçekleştirdiği teknik adamlara bu şartları iletiyor.