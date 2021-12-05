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Spor

Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 ile geçti

Beşiktaş HDI Sigorta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 mağlup etti.

5 Aralık 2021 Pazar 19:08 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 19:08
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Kayseri Basketbol'dan Destiny Slocum oldu.

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL'DA AYHAN AVCI İSTİFA ETTİ

Bellona Kayseri Basketbol'da 16 senedir Başantrenörlük görevinde bulunan Ayhan Avcı istifa etti.

Daha önce 6 kez isim değişikliğine giden ve 2021-22 sezonuna maddi sıkıntılarla giren Bellona Kayseri Basketbol'da yerli ve yabancı sporculardan ayrılanlar olmuştu. Geçen hafta kulüp başkanı Ömer Yağmur'un istifa ettiği Bellona Kayseri Basketbol'da ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi de başantrenör Ayhan Avcı istifa etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün oynanan Beşiktaş maçı öncesi Ayhan Avcı takımdan ayrıldı. Beşiktaş maçına takımı yardımcı antrenör Selim Aldağ çıkarttı.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 7, Meltem 5, Sevgi 6, Sventroaite 12, Gizem, Helin 16, Slocum 20

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Jacopsone 18, Şelale 1, Ceyda, İrem Naz 7, Elif 11, Mc Call 15, Simmons 7, İlayda 7, Melek 9

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 20

DEVRE: 33 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46 - 61

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