10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4743
  • 6,281
  • 226.719
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Berat Djimsiti atağı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in defansta işaret ettiği oyuncunun, Atalanta'dan Berat Djimsiti olduğu ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya istediği çok yönlü oyuncunun, Atalanta'dan Berat Djimsiti olduğu kaydedildi.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu için girişimlere başladı.

Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İSVİÇRE'DE BAŞLADI, İTALYA'YA UÇTU

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu.

Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi.

Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da korkutan deprem

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Üçü bu yıl hayata geçecek

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Üçü bu yıl hayata geçecek

'Çift dilli' dünyaya geldi

'Çift dilli' dünyaya geldi

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Yeni iPhone'lar basına sızdı

Yeni iPhone'lar basına sızdı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Terör örgütüne bomba yağdı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Terör örgütüne bomba yağdı

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

Seçime günler kala önemli uyarı: Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala önemli uyarı: Bu kişiler oy kullanamayabilir
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li vekil 'Haydi Çocuklar Camiye´den' rahatsız oldu

CHP´li vekil 'Haydi Çocuklar Camiye´den' rahatsız oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA