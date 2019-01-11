Beşiktaş Berat Djimsiti atağı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya istediği çok yönlü oyuncunun, Atalanta'dan Berat Djimsiti olduğu kaydedildi.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu için girişimlere başladı.

Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İSVİÇRE'DE BAŞLADI, İTALYA'YA UÇTU

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu.

Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi.

Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.