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Spor

Beşiktaş, Bilbao'yu farklı geçti! İspanya'da manşetler peşi sıra atıldı: Herkes şaşkın

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında LaLiga ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi bir farklı skorla geçti. Bu sonucun ardından İspanya'da manşetler Beşiktaş için atılırken, siyah beyazlı takımın ortaya koyduğu oyun için övgü dolu sözler sarf edildi. İşte detaylar...

Aksam23 Ocak 2025 Perşembe 08:25 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bilbao'yu farklı geçti! İspanya'da manşetler peşi sıra atıldı: Herkes şaşkın
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 4-1'lik ağır bir hezimet yaşattı. Rakibine Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kara Kartal'ın bu galibiyeti İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

İşte Beşiktaş'ın bu galibiyeti için atılan bazı manşetler:

"BEŞİKTAŞ, BİLBAO'YU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

Antena2: Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu şaşkına çevirdi. Bilbao bu yenilgiyle Avrupa Ligi'ni birinci bitirme şansını kaçırdı.

"ATHLETİC, İSTANBUL'DA KAZA YAPTI"

Informacion.es: Valverde'nin öğrencileri Beşiktaş'a mağlup oldu. Bu sonuçla Athletic Bilbao İstanbul'da kaza yaptı.

"BEŞİKTAŞ MÜKEMMELDİ"

Es.besoccer: Beşiktaş, Athletic'i 4-1 mağlup ederek rakibinin Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik statüsünü sona erdirdi. Ole Gunnar Solskjaer'in adamları oldukça hırslıydı. Beşiktaş'ın agresifliği ise mükemmeldi.

"DENGELER TÜRK KALİTESİYLE BOZULDU"

Vavel: Athletic Club, Türkiye'de resmen battı. Bilbao, İstanbul'da sendeledi. Athletic iyi başladı ama Beşiktaş korkmadı. Ev sahibi ekip ilk anlardan itibaren net bir planlarının olduğunu gösterdi. Valverde'nin takımında dengeler Türk kalitesiyle bozuldu.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükselten Beşiktaş, son maçında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

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