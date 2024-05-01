Beşiktaş'ın 18 yaşıdaki yeteneği Semih Kılıçsoy, kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı forvet için Fulham, siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz ekibinin scout şefi Brian Talbot, Semih için Beşiktaş'a ulaştı ve başarılı oyuncuyu istediklerini belirtti. Talbot'un, Semih için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu kaydedil.

BEŞİKTAŞ'TA KARŞILIK BULMADI

Bu teklif siyah-beyazlı kulüpte hiçbir karşılık bulmadı. Beşiktaş cephesi, 15 milyon Euro'ya Semih'i asla bırakmayacaklarını belirtip bu rakamın çok daha üzerinde bir teklif olması halinde değerlendirebileceklerini iletti.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ve bir değerlendirme daha yaparak yeni bir teklif iletecekleri kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI

Beşiktaş, birçok Avrupa devinin gözlemi altında olan genç forvet için karşı konulamaz teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak.

BEKLENTİ REKOR

Genç oyuncuyla ilgili hedef ise Türkiye rekoru kırması yönünde. Semih Kılıçsoy ile ocak ayında yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2028'e uzatan Beşiktaş, golcü oyuncunun da kabul etmesi ile sözleşmeye serbest kalma maddesi koymayarak elini güçlendirmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.