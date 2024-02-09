Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.

Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL DOĞRULADI

Ernest Muçi'yi İstanbul'a getiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Al Musrati sorusuna "Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile anlaşma sağladı.

UOL Esporte'den Bruno Andrade'nin haberine göre; Beşiktaş, Al Musrati'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Buna göre Beşiktaş, sezon sonunda Musrati için 12 milyon euro ve bonus ücretleri ödeyecek.

UÇAĞA BİNDİ, GELİŞ SAATİ

Siyah beyazlı takımın anlaştığı Al-Musrati, 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Libyalı oyuncu Portekiz'den İstanbul uçağına bindi.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI!

Öte yandan Beşiktaş, transferinde sona geldiği Al Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.

MUSRATI'NİN PERFORMANSI

Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Al Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrübeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.